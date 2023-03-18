أمير المدينة المنورة يلتقي برئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم، يرافقه الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عبدالهادي بن عبدالرحمن الجهني، والوفد المرافق.

وخلال اللقاء، اطّلع سمو أمير المنطقة على عرض يبرز جانباً من جهود الهيئة الملكية بينبع في تعزيز التنمية المستدامة من خلال تطوير مناطق الاستثمارات الصناعية وتنويع الاستثمارات السياحية، والاهتمام بجودة الحياة في القطاع الصحي والتعليمي والأنشطة المجتمعية والسياحية.

وأكد الأمير فيصل بن سلمان، أهمية تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية في ينبع الصناعية للاستفادة من تأثيرها الإيجابي على محافظات المنطقة في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – للقطاعين الصناعي والاقتصادي.

من جهته، قدّم معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على دعمه اللامحدود لمشروعات الهيئة الملكية بينبع والتي أثمرت بمضاعفة الجهود والتعاون التام بين الهيئة وجميع القطاعات ذات العلاقة على مستوى المنطقة.