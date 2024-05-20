أمير المدينة المنورة يلتقي قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة في مكتبه بالإمارة، قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء الدكتور فواز بن عبدالواحد المتيهي، ومدير شرطة منطقة المدينة المنورة رئيس اللجنة الأمنية بالمنطقة اللواء يوسف الزهراني، وعدد من القيادات الأمنية.

ونوّه الأمير سلمان بن سلطان، بما تحظى به القطاعات والأجهزة الأمنية من دعم واهتمام من قبل القيادة الرشيدة ومتابعة سمو وزير الداخلية، من أجل تعزيز أداء تلك القطاعات في حفظ أمن وسلامة الحجيج وتنظيم أدائهم النسك والعبادات في الحرمين الشريفين بكل يسر وسهولة.

وخلال اللقاء، استمع سموه لشرح عن مهام القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة والتي تهدف إلى التسهيل على ضيوف الرحمن قاصدي المسجد النبوي الشريف وتهيئة الظروف بما يمكنهم من أداء عبادتهم في أجواء مفعمة بالسكينة والطمأنينة.

من جهته، قدّم اللواء فواز المتيهي شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على دعمه ومتابعته لأعمال القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في المنطقة لتقديم المزيد من الجهود بما يحقق التطلعات وتوفير الأمن والراحة والسلامة لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف خلال أعمال موسم الحج.