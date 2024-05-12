أمير المدينة المنورة يلتقي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أهمية الدور المحوري الذي تشكله وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في دعم ونجاح جميع المشاريع التنموية، الأمر الذي يعزز منظومة الاقتصاد الوطني والرقمي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، والوفد المرافق.

وأشاد سمو أمير منطقة المدينة المنورة، بجهود الوزارة في دعم منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات وتحسين كفاءة البنية الرقمية، بما يعزز ريادة المملكة في بناء مستقبل مستدام يعتمد على التقنية والابتكار، وأشار سموه إلى أهمية تعزيز الممكنات الرقمية لخدمة سكان المنطقة وزوار المسجد النبوي الشريف.

ووجّه الأمير سلمان بن سلطان، بتشكيل فريق عمل مشترك يجمع بين الوزارة والإمارة وهيئة تطوير المنطقة؛ لوضع الأولويات اللازمة لتحسين البنية التحتية الرقمية، وذلك في إطار دعم وتحسين منظومة الاتصالات والبيانات الرقمية في محافظات المنطقة، ومواكبة مستوى التقدم التقني والرقمي مع حزم المشاريع التطويرية والاستثمارية.

وخلال اللقاء، اطّلع سمو الأمير سلمان بن سلطان، على مستوى التقدم في مؤشرات البنية التحتية الرقمية ومؤشرات المواهب الرقمية في المنطقة، بما في ذلك وصول المدينة المنورة لتكون من ضمن أفضل 10 مدن عالمية في جودة الإنترنت حيث قفزت السرعات لتصل إلى 232 ميجابت/ثانية في العام 2024 من خط أساس 9 ميجابت/ثانية في العام 2017، في حين ارتفع عدد المنازل المخدومة بالألياف الضوئية في المنطقة من 23 ألف مبنى إلى 281 ألف مبنى.

واستمع سموه، إلى شرحٍ عن مستوى التقدم في مجال المهارات التقنية التي تضاعفت فيه عدد الوظائف التقنية في المنطقة مع الوصول إلى نسبة توطين 69% فيما حققت مشاركة المرأة في القطاع التقني نجاحاً بالوصول إلى 40%، كما استعرض الاجتماع برامج ومبادرات دعم ريادة الأعمال، إضافة إلى استعراض الخطط المستقبلية لقطاع الاتصالات والتقنية في المنطقة.

وفي ختام اللقاء، قدّم معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، شكره وتقديره لسمو منطقة المدينة المنورة على دعمه ومتابعته المستمرة لسير مشروعات الوزارة الجاري تنفيذها على مستوى المنطقة.