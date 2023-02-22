أمير المدينة المنورة: يوم التأسيس يؤصّل اعتزازنا بالجذور الراسخة والعمق التاريخي والحضاري للمملكة

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بذكرى “يوم التأسيس” الذي يشكّل اللبنة الأولى لقيام الدولة السعودية التي شهدت مراحل مفصلية خالدة في ذاكرة الجزيرة العربية.

وقال سموه: ” نعتز كسعوديين بهذه الدولة العظيمة التي أُسّست قبل ثلاثة قرون, وتأتي هذه المناسبة العزيزة لتؤصّل اعتزازنا بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة, بكل ما ترمز في مضمونها إلى العمق التاريخي والحضاري الذي تتمتع به المملكة, وما سطرته تضحيات حكّامها في سبيل توحيد هذا الكيان العظيم, لنستلهم الدروس من هذه المسيرة التي تقود بلادنا بخطوات ثابتة لأطَوار جديدة من النهضة والتقدم والرقي, في خدمة الأرض والإنسان”.

وأكد الأمير فيصل بن سلمان أن “يوم التأسيس” يأتي امتداداً لاهتمام القيادة – أيدها الله – لما أصّله الآباء والأجداد من قِيَم خلال رحلة تأسيس وتوحيد الدولة السعودية, مستندةً على تعاليم كتاب الله وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم -، سائلاً الله عز وجلّ أن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار, وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.