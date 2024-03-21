أمير المدينة المنورة يُشارك رجال الأمن في مهام أمن العمرة والزيارة وقوة أمن المسجد النبوي الإفطار الرمضاني

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زار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، رجال الأمن المشاركين في مهام أمن العمرة والزيارة وقوة أمن المسجد النبوي، وشارك سموه منسوبي القطاعات الأمنية إفطارهم الرمضاني في الميدان بالمركزية الشمالية تقديراً لدورهم التنظيمي والإنساني في تهيئة الأجواء، لينعم المصلون والزوار بالسكينة والطمأنينة في رحاب مسجد المصطفى ﷺ خلال أيام الشهر الفضيل.

وقدّم سمو أمير منطقة المدينة المنورة، شكره وتقديره لرجال الأمن والقطاعات الأمنية والمتطوعين كافةً في الميدان على جهودهم التي يؤدونها لخدمة ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف، منوهاً بدورهم في توفير الأمن والراحة والسلامة وإدارة الحشود في ظل دعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ومتابعة سمو وزير الداخلية.

وأكد الأمير سلمان بن سلطان، أن رجل الأمن السعودي يُمثّل الصورة المشرّفة لحكومة المملكة -أيدها الله- ودورها في تسخير الإمكانيات كافة لخدمة ضيف الرحمن في إطار الرعاية التي توليها المملكة للحرمين الشريفين والعناية بشؤون قاصديهما، منوهاً بجهود الأبطال العاملين في الميدان وحرفيتهم العالية في التعامل مع المصلين وزوار المسجد النبوي الشريف التي تُعد مصدر فخر لنا جميعاً كوننا سعوديين.