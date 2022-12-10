أمير المنطقة الشرقية: المملكة هدفت من هذه القمم إلى تعميق التعاون مع جمهورية الصين الشعبية

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة نجاح القمة السعودية الصينية وقمتي الرياض الخليجية والعربية الصينية للتعاون والتنمية التي عقدت في العاصمة الرياض.

وقال سموه بهذه المناسبة “لقد جسدت هذه القمم الكبيرة التي استضافتها المملكة الدور الإستراتيجي والقيادي الذي تقوم به على الصعيدين الإقليمي والدولي، بوصفها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم بما حباها الله -عز وجل- من قيادة حكيمة تقرأ ما يدور في العالم من أحداث وتطورات بدقة وتسعى لمعالجتها” .

وأكد سموه أن المملكة هدفت من هذه القمم إلى تعميق التعاون مع جمهورية الصين الشعبية في جميع المجالات، وسعي المملكة لتحقيق الأمن والسلم إقليمياً ودولياً، إضافة إلى تأسيس قاعدة لفتح واستمرار العلاقات بين الدول المشاركة خصوصاً المملكة مع الصين.

وأضاف سمو أمير المنطقة الشرقية “كان لإدارة سمو ولي العهد لهذه القمم الثلاث دور كبير في نجاحها، فقد تمت إدارتها باقتدار وجودة وإتقان في ظل ضخامة الحدث، وقد أثمرت تلك الجهود ولله الحمد التي قامت بها مملكتنا بقيادة خادمِ الحرمين الشريفين وسموِّ وليِّ عهده الأمين -حفظهما الله- عن تعزيز الشراكات الإستراتيجية الوثيقة بما يخدم دول وشعوب المنطقة إضافةً إلى سعي القيادة الدائم لتعزيز الاستقرار العالمي، من خلال مد جسور التواصل مع مختلف الدول، والدفع بالعلاقات السعودية والخليجية والعربية إلى آفاق أرحب اقتصادياً وتنموياً.