أمير المنطقة الشرقية يدشن التمرين التعبوي “استجابة 10”

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، التمرين التعبوي “استجابة ١٠”، بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي علي الغامدي، والرئيس التنفيذي لشركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية “سيل” زياد الشيحة، وعدد من القيادات التنفيذية في المركز والشركة.

وأكد سموه أهمية التدريب والاستعداد للتعامل مع الكوارث البيئية باحتراف وضمان الجاهزية العالية ورفع مستوى التنسيق والتواصل بين الجهات المعنية بشكل دائم لضمان الاستعداد الجيد والتعامل السريع والإيجابي مع أي حوادث طارئة لا قدر الله، منوهًا بحرص القيادة الحكيمة – أيدها الله – على سلامة الإنسان والمكان وعلى المحافظة على البيئة بشكل عام والبيئة البحرية بشكل خاص وسن الأنظمة التي تحد من وقوع حوادث تؤثر على الثروات الطبيعية في الخليج العربي.

وأوضح الغامدي أن التمرين يتضمن تنفيذ فرضية الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري بالزيت في الخليج العربي، بمشاركة قيادات لأكثر من 40 جهة تمثل مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بهذه النسخة من التمرين، منوهًا بدعم سمو أمير الشرقية واهتمامه بالعمل البيئي، وبجهود المملكة الرامية للمحافظة على بيئة المملكة البحرية وثرواتها الهائلة واستدامتها.

وأشار إلى أهمية المحافظة على البيئة البحرية عبر رفع الجاهزية للسيطرة على أي ملوثات، وذلك لضمان استدامة البيئة وانعكاس هذا إيجابياً على انسياب الحركة الملاحية والتجارية للسلع والبضائع، وتجنب أي تأثير سلبي على حياة الإنسان وثروات البيئة البحرية بوجه عام، وانعكاس ذلك إيجابًا على استقرار الأسواق العالمية وضمان كفاءة الإمدادات الهامة لاحتياجات الإنسان.

من جانبه أفاد الشيحة، أن المملكة تزخر بمساحات هائلة وبيئة بحرية نوعية على طول سواحلها تتطلب الحرص الأكيد على رفع الجاهزية للوصول إلى أقصى درجات الاستعداد والتأهب للتعامل مع أي تلوث بحري في مياه المملكة وفق الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت، وخطط وآليات تنفيذ التمارين التعبوية والجاهزية التامة في مياه الخليج العربي والبحر الأحمر، والاستفادة من الإمكانات المادية والبشرية لأبناء وبنات المملكة، التي تدعم إنجاح هذا العمل البيئي النوعي، وتحقق الكفاءة والجودة المطلوبة.

وأشار إلى أن “سيل” بدأت فعليًا في تولي هذه المهام بعد الاستفادة من الحضور والمشاركة في التمارين التعبوية التسعة السابقة التي نظمها المركز الوطني للالتزام البيئي، والتي أسهمت بشكل كبير في تحقيق الاستفادة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وتناقل الخبرات والمعرفة بين المركز وشركة “سيل” وجميع الجهات المشاركة.