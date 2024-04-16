أمير المنطقة الشرقية يدشن بمقر الإمارة العيادة الطبية لمستشفى قوى الأمن

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية , في مقر الإمارة اليوم، العيادة الطبية للموظفين، التابعة لمستشفى قوى الأمن بالدمام، بحضور المشرف العام على الخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور صالح بن زيد المحسن.

وثمن وكيل الإمارة تركي بن عبدالله التميمي، لسمو أمير المنطقة , افتتاحه العيادة الخاصة للموظفين، وحرصه على تهيئة بيئة عملية صحية في مقر الإمارة واهتمامه على تحقيق جودة الحياة لمنسوبي الإمارة، مثمناً الجهود التي تبذلها الخدمات الطبية في وزارة الداخلية وما تقدمه العيادة من خدمات صحية متكاملة لمنسوبي الإمارة.

من جانبه أكد المشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية ومستشفى قوى الأمن الدكتور صالح بن زيد المحسن، حرص الإدارة على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لمنسوبي وزارة الداخلية والتكامل مع منظومة الخدمات الصحية في المملكة، وتسهيل وصول خدمات الرعاية الصحية إلى منسوبي وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية، وذلك بإنشاء عيادة طبية متخصصة تتبع لمستشفى قوى الأمن بالدمام لتقديم خدمات متعددة لمنسوبي الإمارة في مقر العمل، وستسهم بإذن الله في تسهيل وصول الخدمات الصحية لجميع منسوبي الإمارة والقطاعات التابعة للوزارة.

وأشار إلى أن اختيار فريق طبي من الكفاءات الوطنية للإشراف على العيادة وتقديم خدمات متعددة منها التسجيل وفتح الملفات، وربط المستفيدين بملفاتهم الطبية في المستشفى، وخدمات التمريض، وقياس العلامات الحيوية، والكشف الطبي، والفحص السريري، والحجز في العيادات الافتراضية أو التحويل إلى العيادات التخصصية في المستشفى، وسحب عينات الدم وصرف الأدوية، إضافةً إلى توفير فريق إسعافي وسيارة إسعاف مجهزة لنقل الحالات الطارئة للمستشفى، مقدماً الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على تدشين العيادة ودعمه لأنشطة وبرامج مستشفى قوى الأمن بالدمام مما يسهم في تقديم خدمات طبية متميزة لمنسوبي وزارة الداخلية في المنطقة الشرقية.

حضر التدشين وكيل إمارة المنطقة الشرقية تركي التميمي، ومدير الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية ومستشفى قوى الأمن اللواء سليمان الداوود، ومدير مستشفى قوى الأمن بالدمام بالإنابة الدكتور بشر بن عدنان عداس.