أمير المنطقة الشرقية يدشن حديقة “الرامس”بالقطيف

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية , بالإمارة اليوم، حديقة “الرامس” بمحافظة القطيف، بحضور معالي أمين المنطقة المهندس فهد الجبير، ورئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، وعدد من قيادات الأمانة وأرامكو السعودية.

وثمن سموه، الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في متابعة المشاريع التي تسهم في رفع معدلات جودة حياة السكان مثل الحدائق والمنتزهات، مشيراً إلى أن حديقة الرامس هي إضافة لمحافظة القطيف ووجهة لأهالي المنطقة وزائريها.

وقدم أمين المنطقة الشرقية، الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على اهتمامه ودعمه للمشاريع الخدمية التي تسهم في جودة حياة المواطن والمقيم، مثمناً جهود أرامكو السعودية ومبادراتها المجتمعية.

وتعد حديقة ” الرامس” بالمحافظة من أكبر الحدائق العامة في المنطقة الشرقية من حيث المساحة والخدمات الإضافية، وهي من ضمن إحدى مبادرات أرامكو السعودية بالتنسيق مع الجهات الرسمية بالمنطقة، وقد أقيمت على مساحة أكثر من 400 ألف متر مربع تسعى لتلبية احتياجات سكان المنطقة وزوارها من جميع الفئات العمرية وتوفير أسلوب حياة صحي عبر مسطحات خضراء بمساحة 220 ألف متر مربع، ومسارات للمشي ورياضات الجري والدراجات الهوائية وتأتي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.