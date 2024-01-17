أمير المنطقة الشرقية يدشن مركز حمد الجبر للأورام

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم, مركز حمد بن عبداللطيف الجبر للأورام في محافظة الأحساء، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، ومعالي نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير المهندس عبدالعزيز بن حمد الرميح، وعدد من المسؤولين، ورجال الأعمال.

ونوه سموه بالدعم الكبير الذي يبذله رجال الأعمال في محافظة الأحساء، مثنيًا على ما قدمه رجل الأعمال عبداللطيف بن حمد الجبر – رحمه الله – من دعم سخي في جميع المجالات.

واطلع سموه خلال زيارته للمركز على الأقسام والخدمات المقدمة في المركز، التي تضم قسم العلاج الكيماوي بسعة 24 سريراً، و4 أسرة عزل، وقسم خاص بالأطفال يضم 5 عيادات خارجية للأورام، و 13 سريراً للعلاج الكيماوي، وسريرين عزل، إضافة إلى قسم العيادات الخارجية المكون من 10 عيادات تشمل عيادات الأورام الصلبة للكبار، وأورام وسرطانات الدم للكبار، وجراحة الثدي، وجراحة القولون، وعيادات الطب التلطيفي، وقسم خاص بالأشعة البوزيترونية، بالإضافة إلى العلاج الإشعاعي الذي يضم أحدث الأجهزة لعلاج الأورام، والأجهزة التشخيصية لذلك.

يذكر أن المركز جاء بتبرع سخي من عبداللطيف الجبر – رحمه الله – وحرمه بتكلفة إجمالية بلغت 70 مليون ريال، ويُعد إضافة نوعية للخدمات الصحية التخصصية في المحافظة، ويسعى تجمع الأحساء الصحي من خلال هذا المركز إلى تقديم رعاية صحية متكاملة لمرضى الأورام تشمل الخدمات التشخيصية والجراحات وجلسات العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي مما يقلل الإحالات لخارج الأحساء لهؤلاء المرضى ويخفف عنهم عناء السفر لمناطق ومدن أخرى لتلقي العلاج.