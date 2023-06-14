أمير المنطقة الشرقية يدشّن حملة التبرع بالدم

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمقر الإمارة اليوم، حملة التبرع بالدم، بالتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يوافق 14 يونيو تحت شعار “تبرع بالدم، تبرع بالبلازما، شارك الحياة، شارك كثيراً”.

واطّلع سموه على عرض مرئي يتضمن تعريفاً بالحملة وأهدافها، مؤكدا أهمية التبرع بالدم لما فيه من أسباب صحية مفيدة للإنسان، مشيراً إلى أن التبرع يسهم بعد عون الله عز وجل في إنقاذ حياة مريض أو جريح، ويعود بالمنفعة للمتبرع ويساعد في الوقاية من الأمراض، إضافة إلى كسب الأجر والثواب.

وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم العريفي، أن صحة الشرقية تعمل على تحفيز أفراد المجتمع من شباب وشابات وممن يمتلك صحة جيدة للتبرع بالدم، وتعمل أيضاً على الارتقاء بمستوى خدمات التبرع ورفع مستوى الرعاية للمتبرعين بالدم، لتشجيعهم على الاستمرارية، مشيراً إلى سعى صحة الشرقية إلى أن يكون بنك الدم وجميع المستشفيات في المنطقة مجهزة بكافة الاحتياجات لاستقبال المتبرعين وضمان استدامتهم.

وأفاد الدكتور العريفي أن الحملة تهدف إلى تعزيز أهمية التبرع بالدم أو البلازما بانتظام لتوفير إمدادات مأمونة ومستدامة من الدم في كل الأوقات، والتأكيد على الدور الذي يضطلع به كل إنسان يتمتع بصحة جيدة وتشجيعه على التبرع بالدم طوعياً لرفع مستوى الاكتفاء وسد الاحتياج لجميع المرضى.

وفي الختام كرّم سمو أمير المنطقة صحة الشرقية والمتبرعين بالدم والرعاة للحملة.

الجدير بالذكر أنه تزامن مع تدشين الحملة , إطلاق صحة الشرقية لمركز دمي للتبرع بالتعاون مع جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم 2023م في مجمع العثيم مول بالدمام.