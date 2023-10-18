أمير المنطقة الشرقية يدشّن حملة التطعيم ضدّ الأنفلونزا الموسمية

المناطق_واس

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بديوان الإمارة اليوم، حملة التطعيم ضدّ الأنفلونزا الموسمية، التي ينظّمها تجمّع الشرقية الصحي، بحضور، الرئيس التنفيذي للتجمّع الدكتور عبدالعزيز الغامدي، ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم العريفي.

وثمّن سمو أمير المنطقة الشرقية جهود القطاعات الصحية في رفع مستوى المناعة لدى المجتمع، منبهاً سموه لأهمية حصول أفراد المجتمع على التطعيم ضدّ الأمراض الموسمية، وخاصة الفئات الأكثر عرضة للإصابة للحفاظ على سلامتهم.

من جانبه، أكد الدكتور الغامدي، سعي الحملة للوصول إلى الفئات التي يخشى عليها من خطر الإنفلونزا، حيث إن اللقاح يتوفر للجميع عبر شبكات ومراكز الرعاية الأولية التابعة للتجمع، منوهًا باهتمام ومتابعة سمو أمير المنطقة الشرقية للاحترازات الوقائية للسلامة.