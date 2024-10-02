أمير المنطقة الشرقية يدشّن حملة الشرقية وردية “16” للكشف المبكر عن سرطان الثدي

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمقر الإمارة اليوم، حملة الشرقية وردية 16, التي تنظمها جمعية السرطان السعودية.

واطّلع سموه على عرض مرئي عن الحملة وبرامج التوعية الإلكترونية التي قدمتها الجمعية، وجهود الجمعية المختلفة، مستمعًا لتجارب عدد من المستفيدين من خدمات الجمعية.

وأوضحت عضو مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية الدكتور أمل العديني، أن رؤية الجمعية تضع صحة الإنسان أولًا، منوهة بالأثر الإيجابي للحملات السابقة في مساعدة عدد كبير من أفراد المجتمع لتخطي العقبات النفسية والاجتماعية من خلال منظومة عمل نموذجية حديثة وهي تغيير نظرة المجتمع للمرض وعواقبه، وتأمين الوصول والتغطية للفحوصات الإشعاعية للثدي “الماموغرام” إما عن طريق العيادات المتنقلة للفحص لدى الجمعية أو مركز مي الجبر للفحص المبكر عن السرطان.

وبينت أن جهود الجمعية أثمرت في حملتها الأخيرة بمشاركة 60 جهة حكومية وخاصة عن تحقيق نتائج إيجابية، واستهدفت ما يقارب 500 ألف شخص ما بين حضور مباشر أو مشاهدة، وتحقق من خلالها 175 ساعة توعوية بوسائل متعددة ما بين ورش عمل ومحاضرات حضورية وحوارية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة.

وكرم أمير المنطقة الشرقية الجهات الداعمة للحملة والمشاركين.