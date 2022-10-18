أمير المنطقة الشرقية يدشّن حملة “عليكم بسنتي” في نسختها العاشرة

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمجلسه الأسبوعي “الاثنينية” أمس , حملة “عليكم بسنتي”.

وأكد سموه – خلال مجلس الاثنينية الذي حضره وكيل إمارة المنطقة الدكتور خالد بن محمد البتال ومسؤولو الجهات الحكومية ومنسوبو فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة وعدد من أهالي المنطقة – , أن المملكة منذ تأسيسها إلى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- حريصة على الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي وما ورد في السنة النبوية، ومنها شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وقال ” إن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نصّ عليها كتاب الله الكريم ويُعمل بها ولله الحمد في هذه البلاد الطاهرة في كل مناحي الحياة وبرعاية كاملة من خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وحظيت بالرعاية والعناية منذ تأسيس هذه الدولة ولله الحمد وكل ما فيه خير للبلاد والعباد سيكون إن شاء الله محل رعاية واهتمام وتطوير من قيادتنا الحكيمة”.

وأعرب سموه عن سعادته بتدشين النسخة العاشرة من حملة “عليكم بسنتي” التي تنظمها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة وتهدف لنشر سنة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم التي تذكر كل مسلم بالفضيلة والتسامح وهو ما كان عليها النبي المصطفى وتذكر بكل ما غرسه في الصحابة رضوان الله عليهم والمسلمين عامة حتى ترك الجميع على المحجة البيضاء.

واستطرد قائلا “إن هدي رسولنا الكريم فيه كل الخير للبشرية ونحن في هذه البلاد متمسكون بالسيرة العطرة والسنة المباركة وكل ما فيها من خدمة الإنسان والمكان، والجميع يعلم أنه صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين شخص وآخر بل بالعكس كان يعطي كل ذي حق حقه وكان يوصي قائدي الفتوحات ومن ينشرون رسالة الإسلام باللين والمخاطبة بالحسنى والكلام اللين الذي يصل إلى القلب والبعد عن الغلظة وتحبيب الناس في الدين الإسلامي وإيصال الرسالة التي هي رسالة رب العالمي” .

من جانبه، أكد مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ فهدالثبيتي كلمة، أن الفرع شهد نقلة كبيرة من ناحية التطوير بكافة أشكاله وعلى جميع الأصعدة، وتم تفعيل سلسلة الحملات التوعوية والوقائية والفكرية التي أطلقها سمو أمير الشرقية في هذه المنطقة والتي استُخدمت فيها مختلف الوسائل التوعوية لاسيما التقنية الذكية، واستثمار الشراكات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية في سبيل إيصال رسائل الحملات وتحقيق أهدافها.

وأبان أن الحملات التي نفذها الفرع هي: الصلاة نور، والخوارج شرار الخلق، ورب اجعل هذا البلد آمنا، ومكارم الأخلاق، وإن الله لا يصلح عمل المفسدين، واعتزاز، وحق الله .