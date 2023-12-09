أمير المنطقة الشرقية يرعى إطلاق جائزة الأحساء للتميّز المؤسسي الأربعاء المقبل

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يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يوم الأربعاء المقبل، حفل إعلان وتدشين جائزة الأحساء للتميّز المؤسسي المُوجّهة لتكريم المتميّزين من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات القطاع غير الربحي بالمحافظة، في دورتها الأولى، وذلك بقاعة الاحتفالات الرئيسية في جامعة الملك فيصل.

وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء رئيس اللجنة العليا للجائزة، عن شكره لسمو أمير المنطقة على رعايته لحفل الجائزة، مثمنًا حرص واهتمام سموه الكبير بدعم مسيرة التنمية والتطور المتسارعة في المنطقة عامة والأحساء خاصة، وتبنّي مبادرات جهود تطوير المحافظة، بما يُناسب مكانتها الحضارية ومواردها الكبيرة المتنوّعة وقدراتها البشرية المتميّزة.

وأوضح سموّه أن الجائزة مبادرة نوعيّة جديدة من المحافظة للدفع ببرامج ومبادرات تحقيق الريادة الوطنية في تأصيل ونشر ثقافة التميّز والإبداع، وإبراز مُمكنات النهوض بالمنظمات والشركات والمؤسسات في الأحساء وتيّسير فرص تمكينها للوصول إلى مستوى متقدم في مجالات الأداء والجودة وبناء القدرات وتحقيق التميز المؤسسي وفقًا لمُستهدفات رؤية المملكة 2030.

ونوّه سموّه بما توليه القيادة الرشيدة من دعم واهتمام كبيرين بكل ما من شأنه تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة وتشجيع مختلف القطاعات على رفع مستوى أدائها وترشيد تكاليفها وتحفيز الإبداع والابتكار وزيادة جودة منتجاتها وخدماتها، وتطبيق مفاهيم الجودة والتميّز المؤسسي.

وتعد الجائزة مبادرة عملية جادة ومشروع طموح لرفع مستوى الوعي بمفاهيم التميّز المؤسسي، ونشر ثقافة التميّز والكفاءة، وتعزيز روح المنافسة، وتشجيع مختلف القطاعات على بناء بيئات عمل تنافسية مُحفّزة تعمل على تطبيق مفاهيم الإبداع والابتكار، والإتقان والجودة، والعناية بالمستفيدين، وتحقيق التميّز المؤسسي.