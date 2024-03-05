أمير المنطقة الشرقية يرعى الحفل السنوي لـ”تراحم الشرقية”

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، الرئيس الفخري لتراحم الشرقية , بالإمارة اليوم، الحفل السنوي للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم” تراحم” بالمنطقة.

واطلع سموه، على المعرض الخاص ببرامج وإنجازات اللجنة، الذي اشتمل على جهود اللجنة وإنجازاتها خلال العام الماضي، ومنها حصول اللجنة على نسبة (100%) في التوطين، وتكريم (117) طالباً وطالبة من أبناء النزلاء المتفوقين، وامتلاك (21) أسرة للمنازل بالشراكة مع الإسكان التنموي، وتوظيف (51) مستفيداً في القطاع الخاص، وإلحاق (40) فتاة في إحدى الأكاديميات التعليمية في التخصصات المهنية المتناسبة مع متطلبات سوق العمل، إضافة إلى تسيير رحلات الحج والعمرة لأسر النزلاء، والترافع عن مستفيدي اللجنة مجاناً.

وأكد رئيس مجلس إدارة لجنة تراحم الشرقية عبدالحكيم الخالدي،حرص اللجنة الدؤوب على تجسيد رسالتها وجعلها واقعاً ملموساً تقدم خدماتها لمستفيديها من النزلاء والمفرج عنهم وأسرهم، مُشيداً بالدعم الكبير الذي تلقته اللجنة من سمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه، ورجال الأعمال، والمؤسسات والشركات الداعم.

وبين أن إجمالي ما صُرف على مركز خدمات المستفيدين بلغ: (16.251.447) ريالا ، شملت مسارات: الرعاية الأساسية والعناية الأسرية، وتنمية القدرات، في حين بلغ إجمالي عدد الأسر المستفيدة من خدمات اللجنة (1.347) أسرة”.

واطلع سمو أمير المنطقة الشرقية والحضور , على فيلم مرئي بعنوان , “دعمكم أثمر”، يحكي دور اللجنة في خدمة مستفيديها من السجناء والمفرج عنهم وذويهم عبر البرامج عامةً، وبرنامجي التوظيف والتعليم خاصة.

ثم شهد سموه توقيع اللجنة لعدد (8) شراكات واتفاقيات منها: شراكة موقعة مع أكاديمية التعلم لتعليم (40) من مستفيدي اللجنة في دبلومات متنوعة بخصم 50٪، وشركة اليمامة لتوظيف عدد (40) فتاة من أبناء النزلاء، بالإضافة إلى عددٍ من الشراكات والاتفاقيات مع مكاتب المحاماة، والمؤسسات، والجمعيات غير الربحية، والتي تهدف في مجملها إلى استدامة العطاء العائد بالنفع على كافة مستفيدي اللجنة.

وفي ختام الحفل كرَّم الأمير سعود بن نايف ، شركاء نجاح اللجنة من المؤسسات والهيئات في مختلف القطاعات الحكومية، وغير الربحية، والخاصة، إضافة إلى المؤسسات والشركات التجارية، ورجال الأعمال المساهمين في تعزيز مسيرة عطائها، ثم تسلم سموه درعا تذكاريا بهذه المناسبة، والتقرير السنوي لمنجزات وأعمال اللجنة لعام 2023م.