أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل افتتاح جامعة اليمامة غداً

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يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية غداً حفل افتتاح جامعة اليمامة – الخبر وذلك في مقر الجامعة الجديد بمحافظة الخبر.

ونوه رئيس مجلس أمناء الجامعة خالد بن محمد الخضير بالدعم المتواصل من القيادة الرشيدة “أيدها الله” لمؤسسات التعليم، مؤكداً أن رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية للحفل تعكس اهتمامه بالتعليم وحرصه على دعم الجامعات في المنطقة بما يتوافق مع تطلعات القيادة الحكيمة، ولمسيرة الجامعة وبذل المزيد من الجهود وتعزيز حضورها في خدمة الوطن.

وتعد جامعة اليمامة، التي انطلقت من الرياض عام 2004، إحدى مؤسسات التعليم العالي الأهلي الرائدة في تأهيل الشباب والشابات ورفد سوق العمل بالكفاءات القادرة على تحقيق أهداف التنمية وبناء اقتصاد المستقبل ومستهدفات رؤية 2030م.

وتضم كليات إدارة الأعمال والهندسة والعمارة والقانون، إضافة إلى برامج الماجستير والماجستير التنفيذي.