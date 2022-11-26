أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج طلاب جامعة الأمير محمد بن فهد غداً

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يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير محمد بن فهد، مساء غدٍ احتفال الجامعة بتخريج ٤٠٣ طلاب من دفعة ۲۰۲۰ / ۲۰۲۱ م، وذلك بمقر الجامعة في الخبر.

وثمن رئيس الجامعة الدكتور عيسى الأنصاري، رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية لحفل التخرج ومشاركته أبنائه الخريجين فرحتهم، وعدها تشجيعاً لهم في بداية حياتهم العملية وامتداداً لاهتمام سموه بالمؤسسات التعليمية بالمنطقة.