أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن والقائم على سير أعمالها، احتفال الجامعة هذا المساء ، بتخريج الدفعة ال 53 من طلابها وطالباتها.

وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية على دعم القيادة الرشيدة في التعليم و الاسثمار برأس المال البشري وجعله من أولوياتها إيماناً بأن أبناء وبنات الوطن هم من يساهمون في بنائه ورفعته مستفيدين من ما قدم لهم من معارف وعلوم على مدى أعوام في هذه الجامعة الكبيرة والتي عرفت بتميزها وجودة مخرجاتها العلمية”.

وأعرب رئيس الجامعة الدكتور محمد السقاف عن امتنانه للدعم الكبير الذي يحظى به التعليم : طلابا ومؤسسات من حكومتنا الرشيدة.

وأضاف أن هذا الدعم يسهم في دوران عجلةُ تطويرِ الجامعة بثبات لتواكبَ التحولاتِ الكبرى المتسارعة في المملكة ولتصبحَ رافدًا، وشريكًا فاعلًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، مؤكداً أن الجامعة تسعى للاستثمار في تدريب الكفاءات الشابة على أعلى المستويات، وتخريج الطاقات الماهرة لإنشاء قطاعات جديدة تسهم في توسيع قاعدة الاقتصاد بالمملكة.

وفي كلمة الخريجين، عبّر عبد الله سعد بن كشم عن رحلته وزملائه، وفخره واعتزازه بانضمامه لجامعة الملك فهد، وحثهم على مواصلة السعي للتميز .

وتخلل الحفل عرض مرئي شارك فيه أهالي الطلبة بشكر الجامعة على جهودها واحتضان أبنائهم في طريقهم نحو المستقبل، وتقدموا فيه بالتهنئة للخريجين على إنجازهم وطموحهم.