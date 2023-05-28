أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تدشين مستشفى السلام بالخبر

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم، حفل تدشين مستشفى السلام في مدينة الخبر بحضور معالي نائب وزير الصحة المهندس عبدالعزيز الرميح.

وشهد سموه توقيع اتفاقية استئناف الأعمال بمشروع مستشفى الخبر المركزي بسعة تصل إلى 500 سرير ، وقّعها الدكتور إبراهيم الطريري والمهندس عبدالعزيز العفالق.

واطلع سموه على الخدمات الطبية المقدمة والتقنيات المتقدمة التي يملكها مستشفى السلام، وشاهد عرضاً مرئياً عن المستشفى، مثمناً ما توليه القيادة الرشيدة – حفظها الله – من دعم واهتمام بالقطاع الصحي ومواكبة التطورات في هذا المجال، وحرصها على دعم إنشاء مستشفيات متميزة تمتلك إمكانيات كبيرة وتقدم خدمات صحية ذات جودة للمواطن والمقيم.

وقال سمو أمير المنطقة الشرقية: مشاركة القطاع الخاص في دعم منظومة الرعاية الصحية وتطويرها، في ظل التسهيلات التي تقدمها الدولة رعاها الله، لها أثر في رفع مستوى جودة الحياة للمواطن والمقيم، وهي جهود مقدرة تضاف لمستوى الخدمات الطبية المتميزة في المملكة ولله الحمد.

فيما نوه معالي نائب وزير الصحة المهندس عبدالعزيز الرميح بدعم واهتمام سمو أمير الشرقية لتطوير القطاع الصحي بالمنطقة.

من جانبه، أشار مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي، إلى أن افتتاح سمو أمير المنطقة الشرقية لمستشفى السلام في الخبر يعكس حرص واهتمام ودعم سموه للمشروعات التنموية في المنطقة، ومن بينها المشروعات الصحية، إضافةً إلى الأهمية الكبرى التي توليها وزارة الصحة للدور الجوهري الذي يؤمل أن تنهض به مؤسسات القطاع الصحي الخاصة في تقديم أرفع مستويات الرعاية الصحية في المملكة.

وعدّ العريفي، مستشفى السلام من أحدث المستشفيات في الخبر المجهزة بمعدات عالية الجودة ونظام معلومات رقمي بالكامل وهو مرفق طبي حديث يضم ٥٠٠ سرير، ويعمل به موظفون متخصصون لتلقي الحالات الطبية البسيطة إلى المعقدة، وتوفير برامج لتعزيز الحياة الصحية.

من جهته، بين رئيس مجلس إدارة مستشفى السلام عبدالمحسن العثمان، أهداف المستشفى ورسالته الذي جرى تشغيله بأعلى المعايير العالمية ليكون نموذجاً يُحتذى به بين المستشفيات الخاصة في المملكة ليتواءم مع رؤية المملكة 2030.