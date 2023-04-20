أمير المنطقة الشرقية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة بعيد الفطر المبارك

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير منطقة الشرقية باسمه واسم أهالي المنطقة، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال سموه: ” يسرني باسمي ونيابة عن أهالي المنطقة الشرقية أن أرفع التهنئة الخالصة لمقامكم الكريم بحلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأسأل الله أن يعيد هذه المناسبة على الوطن بالخير والمسرات والتقدم في ظل قيادتكم الحكيمة، وأن يمدكم بعونه وتوفيقه لما فيه خير الوطن والأمتين العربية والإسلامية.

كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله-.

وقال سمو أمير المنطقة الشرقية : ” بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد ارفع لسموكم التهنئة، باسمي واسم أهالي المنطقة الشرقية، داعياً الله أن يعيده على الوطن والمواطنين ونحن في تقدم وإزدهار تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم”.