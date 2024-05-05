أمير المنطقة الشرقية يستقبل أعضاء الجمعية السعودية لكتاب الرأي

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية , في مكتبه اليوم، أعضاء مجلس إدارة الجمعية السعودية لكتاب الرأي وعددا من المنتسبين للجمعية.

وثمن سموه، جهود كتاب الرأي في الصحف والمواقع الإلكترونية، وما يقدمونه من رؤى وأطروحات تصب في خدمة الوطن ورفع المقترحات والملاحظات التي من شأنها الإسهام في التنمية ورفع معدلات جودة الحياة.

وقال: “لا شك أن للرأي أهميته، خاصةً إذا كان نابعاً من مسؤولية وحرص على المصلحة العامة، فهو يساعد على لفت نظر صاحب القرار لما فيه المصلحة للوطن والمواطن، والإعلام بمحتلف مكوناته عليه مسؤولية عالية، ومن المهم أن يتمسك بأخلاقيات المهنة وقواعد العمل السليمة”.

وأشار سموه إلى أن المنطقة الشرقية وفي ظل دعم واهتمام القيادة الرشيدة تشهد تنمية مستدامة، وتلاحظ الإنجازات التي حققتها رؤية المملكة 2030 في ظل دعم وتوجيهات القيادة , ولازالت الآمال فيها كبيرة، داعيا الله أن يديم على الوطن نعم الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.