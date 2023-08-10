أمير المنطقة الشرقية يستقبل الفرق الفائزة في برنامج الفورمولا (1) لـ”إثراء”

المناطق_المنطقة الشرقية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه بالإمارة، مؤخراً فريقين ضمن الفرق الثلاثة الفائزة التي تأهلت للمرحلة الأخيرة في برنامج الفورمولا (1) في المدارس، الذي يقيمه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، بحضور ممثلين من المركز.

وأكد سموه خلال اللقاء أهمية البرامج العلمية والمعرفية الذي تتطلب صناعة وبناء فكر لمستقبل واعد، مشيراً في الوقت ذاته إلى الدور الذي تحققه البرامج العلمية الهادفة، بما ينعكس على تحفيز الشباب ومشاركتهم محليًا ودوليًا.

وهنأ سموه الفريقين وهما فريق “شاهين” الذي حصد المركز الأول وفريق “أوركس” بعد حصولهما على مراتب متقدمة في برنامج الفورمولا (1) في المدارس محليًا.

وعبر أعضاء الفرق عن شكرهم لسمو أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته السديدة، التي ستنعكس إيجابًا على دعمهم وتحفيزهم استعدادًا للمنافسة الدولية والتي ستشارك بها 55 دولة حول العالم مطلع شهر سبتمبر 2023 في سنغافورة.

وتخلل اللقاء استعراض الإنجازات والمراحل الذي يتضمنها البرنامج بعد أن أصبح على مستوى المملكة، وجمع أكثر من 200 طالب وطالبة من 50 مدرسة، اجتازوا مرحلة التأهيل والتدريب التي يقدمها البرنامج التي استمرت مدة شهرين متواصلين إذ واصل بها المشاركون التميز عبر الشغف والإبداع لقيادة مستقبل معرفي وريادة مستدامة، لاسيما أن البرنامج يستند على التصميم الهندسي ومنهج steam الذي يمثل التحدي العالمي للعلوم والهندسة والفيزياء فيتم تقديمه على أيدي خبراء وأكاديميين محليين وعالميين للوصول إلى تصميم نماذج سيارات تحاكي سيارات الفورمولا1.

يُذكر أن برنامج الفورمولا (1) في المدارس يقيمه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) سنويًا، ينطلق بمراحل تدريجية من حيث اختيار الطلبة عبر لجان مختصة، علاوة على تدريبهم وإعدادهم بما يتواكب مع متطلبات البرامج ووفقًا لمعاييره العالمية، كما ينتقل الطلبة إلى مرحلة المنافسة الوطنية داخل كل منطقة ويليها المسابقة على مستوى المناطق وهي التصفيات نصف النهائية وصولًا إلى مرحلة التصفيات النهائية التي تأخذ بالفائزين إلى المشاركة العالمية وسط استعدادهم لخوض المنافسة مع كافة الفرق العالمية، وقد تمكّنت من الفوز في التصفيات النهائية التي أقيمت في إثراء مطلع يونيو 2023 ثلاثة فرق وهي: شاهين، أوركس، و فريق عبية، من بين 15 فريقًا مشاركًا من 5 مناطق على مستوى المملكة.