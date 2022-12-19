أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس شركة المياه الوطنية ويطلع على المشاريع المنفّذة في المنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس نمر بن محمد الشبل، يرافقه رئيس القطاع الشرقي المهندس حمدي الشراري.

وأكد سموّه ضرورة تنفيذ مشاريع تحسين جودة المياه بكفاءة لخدمة المواطن والمقيم في المنطقة، وإنجاز هذه المشاريع وفق المدى الزمني الذي تم اعتماده ما خطط لها، والعناية بالعملاء ومتطلباتهم من خلال إيصال الخدمات المائية والبيئية لهم عبر منظومة الشركة، منوهاً بأهمية تفعيل خدمات إلكترونية تواكب المستجدات التقنية لتمكين المستفيدين من الوصول للخدمة دون عناء أو تكلّف.

وقدّم المهندس الشبل لسمو أمير الشرقية، تقريرًا عن أعمال الشركة ممثلة بالقطاع الشرقي ومشاريع تحسين جودة المياه التي انطلقت أعمال تنفيذها عقب الانتهاء من مرحلة التصاميم، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها لعملائها في المنطقة.

وأكد حرص شركة المياة الوطنية على سرعة الاستجابة لبلاغات السكّان وتقليص الفارق الزمني نحو الاستجابة والارتقاء بجودة الحياة في الخدمات البيئية، مشيراً إلى أن الشركة تعمل على مشاريع الحزمة الأولى من محفظة المشاريع التي يبلغ عددها (71) مشروعاً، حيث تم طرح ستة مشاريع وترسية ثلاثة مشاريع، ويخضع مشروعان لإجراءات الترسية فيما يتم الإعداد لستين مشروعاً، إضافة للمشاريع الجاري تنفيذها في المنطقة الشرقية، والبالغ عددها 46 مشروعاً منها 10 مشاريع لتحسين جودة المياه بقيمة إجمالية لجميع المشاريع (5.6) مليارات ريال بالدمام والخبر والقطيف والأحساء والجبيل ورأس تنورة والخفجي وحفر الباطن.