أمير المنطقة الشرقية يستقبل وزير الاستثمار

المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بالإمارة اليوم، معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.

وجرى خلال اللقاء تناول عدد من الموضوعات التي تهتم بخلق بيئة استثمارية جاذبة بالمنطقة، مثمناً سموه الدور الذي تقوم به الوزارة في جلب الشركات الأجنبية للاستثمار وتقديم خدمات تعزز توجهات الدولة في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والاستفادة مما تملكه المملكة من مقومات كبيرة في هذا المجال.

من جانبه قدم المهندس الفالح الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على اهتمامه ودعمه للأعمال الاستثمارية بالمنطقة.