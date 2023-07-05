أمير المنطقة الشرقية يسلم 50 وحدة سكنية جديدة لأسر جمعية البر بالمنطقة

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سلم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة , بمقر الإمارة اليوم , 50 وحدة سكنية للمستفيدين من خدمات الجمعية من الأسر الأشد حاجة، تضاف للوحدات السكنية التي سلمت سابقاً، وبلغ عددها 1178 وحدة من أصل 4000 وحدة سكنية كان قد وقع سموه اتفاقية تنفيذها بين جمعية البر بالشرقية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بقيمة إجمالية تقدر بمليار و 300 مليون ريال.

كما شهد سموه توقيع عدد من الاتفاقيات التنموية للجمعية التي تهدف إلى تنمية الأسر الأشد حاجة وتقديم منح جامعية وفرص للتدريب والتأهيل لسوق العمل وفرص للتنمية في كافة المجالات التعليمية والرياضية والاجتماعية.

وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أن الجمعية تقوم بجهود كبيرة لتوفير المساكن المناسبة للأسر المستفيدة والأشد حاجة بالتكامل مع الجهات المختلفة لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة “أيدها الله” لرفع نسبة تملك المواطنين للمساكن بشكل عام والمحتاجين منهم بشكل خاص بالشراكة مع وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بالإسكان التنموي.

ونوه بالأثر الإيجابي لمساهمة الداعمين في هذا المشروع على حياة الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية وتحقيق حلم الكثيرين منهم بامتلاك مسكن يضمن لهم حياة كريمة.

ثم كرم سمو أمير المنطقة الشرقية عدداً من الداعمين لبرنامج الإسكان التنموي وبرامج وأنشطة الجمعية وفريق العمل ممّن أسهموا في نجاح خطط وبرامج الجمعية التنموية.

من جهته نوه أمين عام الجمعية الدكتور يوسف الراشد بدعم سمو أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة الجمعية وسمو نائبه لبرامج الجمعية، مؤكداً حرص الجمعية على توفير المسكن الآمن للأسر الأشد احتياجاً في المنطقة ووضع المعايير العلمية والموضوعية التي تضمن تسليم الوحدات لمستحقيها وتوفير قنوات التمويل والاقتراض والسداد بما يساعد المستفيدين على الوفاء بما يخصهم من التكلفة بيسر وسهولة.

وأشار إلى استمرار الجمعية في عقد اتفاقيات الشراكة والتعاون مع شركات القطاع الخاص ضمن المسؤولية الاجتماعية لهذا القطاع، مفيدا أن الجمعية وقعت اليوم برعاية سمو أمير المنطقة الشرقية , 6 اتفاقيات تنموية وتشمل التعاون في مجالات التعليم والتدريب والتوظيف وإجراء البحوث العلمية والاجتماعية والدراسات التربوية والأسرية وغيرها من المجالات.

مما يذكر أن سمو أمير المنطقة الشرقية قد سلم في شهر رمضان الماضي 576 وحدة سكنية للأسر المستفيدة من جمعية البر بالمنطقة.