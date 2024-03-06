أمير المنطقة الشرقية يشهد توقيع اتفاقيات شراكة مجتمعية للتجمع الصحي بالمنطقة

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شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في الإمارة اليوم ، توقيع اتفاقيات شراكة مجتمعية بين تجمع الشرقية الصحي و 6 جهات داعمة، لإنشاء وتطوير عدد من المرافق الصحية بالمنطقة، شملت غرف المرضى وعدد من مراكز الرعاية الأولية الصحية، والعيادات التخصصية.

وثمن سموه التكامل بين تجمع الشرقية الصحي ورجال الأعمال والشركات في مجال الصحة، التي تخدم المواطن والمقيم، لتقديم خدمات صحية متطورة، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، مؤكدا أن كل التطورات والمنجزات في المجال الصحي التي تنفرد به المملكة، جاءت نتاج الدعم غيرالمحدود والتطور الملحوظ، والدعم الذي يحظى به القطاع الصحي في المملكة , وأثمر عن جودة في الرعاية الصحية تفاخر بها المملكة بها أمام العالم أجمع.

وكرم سموه خلال اللقاء، قيادات تجمع الشرقية الصحي لإنجازاتهم خلال عام 2023م، التي أسهمت في تحقيق مستهدفات برنامج التحول في القطاع الصحي ورؤية المملكة 2030، في تحسين الخدمة المقدمة في المنشآت التابعة للتجمع وبناء منظومة متكاملة للرعاية الصحية تحقق أعلى مستويات الجودة وتساعد على رفع رضا المستفيد.

فيما أكد رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الشرقي الصحي عصام المهيدب، الدور المهم للشراكة المجتمعية في دعم وتحقيق هذه المستهدفات، مستشهداً بإبرام عدد من اتفاقيات الشراكة المجتمعية التي تؤكد حرص المجتمع على مستوى الأفراد والمؤسسات على دعم مسيرة رؤية المملكة 2023 والمساهمة في تحقيق أهدافها.

حضر الحفل، الرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي الدكتور عبدالعزيز الغامدي، وعدد من قيادات التجمع.