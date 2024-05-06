أمير المنطقة الشرقية يفتتح يوم المهنة الـ39 بجامعة الملك فهد

المناطق_واس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم، فعاليات يوم المهنة السنوي الـ39 , الذي تنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 100 شركة ومؤسسة في القطاعين الحكومي والخاص.

واطّلع سموه خلال جولته في المعرض، على أجنحة الجهات المشاركة التي تضمّنت مجموعة كبيرة من أهم الشركات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص.

بعد ذلك، كرّم سموه مسؤولي الجهات الداعمة لفعاليات المناسبة، وهي شركة أرامكو السعودية – الراعي الرسمي-، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة الصناعة والثروة المعدنية – الراعي الذهبي، وصندوق التنمية الصناعية السعودي – الشريك الذهبي، ووزارة الطاقة – الراعي الشرفي.

ويهدف يوم المهنة إلى توفير الفرص الوظيفية والتدريبية لخريجي الجامعة وطلبتها، بالإضافة إلى اطّلاع مسؤولي الجهات المشاركة على النقلة النوعية المصاحبة للتحول الإستراتيجي الذي تشهده الجامعة.

قدم رئيس الجامعة الدكتور محمد السقاف، الشكر والامتنان لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته وافتتاحه ليوم المهنة، مؤكداً أهمية هذه المناسبة التي تُعد فرصة مميزة لطلبة الجامعة وخريجيها، للتعرف على الفرص الوظيفية والتدريبية المتاحة لهم، حيث تم إعدادهم وتأهيلهم طوال فترة دراستهم ليكونوا الأكفأ والأفضل لسوق العمل.

وسبقت فعاليات يوم المهنة السنوي الـ 39 خمس محاضرات بدأت قبل أسبوع من الافتتاح الرسمي للمناسبة، شارك في تقديمها أكاديميون وخبراء من الجامعة والجهات المشاركة، وتناولت مواضيع متعلقة بنظام العمل السعودي وكيفية العمل في شركات التقنية والتطوير المعني الشخصي وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة بحقل التوظيف.