أمير المنطقة الشرقية يكرم الجهات الداعمة لمهرجان ربيع النعيرية21

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كرّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، الجهات الداعمة لمهرجان ربيع النعيرية في نسخته21، بحضور معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير.

وثمّن سموه إقامة مثل هذه المهرجانات التي تفتح فرص للأسر المنتجة لعرض منتجاتهم، مشيداً بدعم رجال الأعمال ومشاركتهم في دعم المهرجانات الوطنية وعلى ما تم تقديمه في مهرجان النعيرية للزوار من فعاليات وبرامج متنوعة.

وأوضح محافظ النعيرية عبدالله السيف أن المهرجان في نسخته الـ21 سجل حضور أكثر من 236 ألف زائر من جميع محافظات المملكة ودول الخليج العربي وسط أجواء ربيعية مميزة وفعاليات عديدة بمزيج من التراث العريق والحضارة الحديثة ، وتضمن العديد من المشاركات المختلفة للعديد من الإدارات والجهات الحكومية وأمسيات شعرية وإنشادية وفعاليات المسرح الرئيسي حيث قدمت نخبة من الفرق الشعبية الفلكلورية ألوان متعددة من التراث السعودي والخليجي ، فيما شهدت خيمة المعارض المصاحبة حضوراً مميزاً ليكون المهرجان وجهة لأهالي المنطقة الشرقية وزائري المحافظة من دول الخليج.

وأضاف: “أن المهرجان تضمن الجناح البحريني والجناح العماني والركن الحجازي، إلى جانب مشاركة الجهات الخيرية والتنموية والحكومية بعدد من المعارض والأركان المتنوعة، وتسعى اللجنة العليا المنظمة لمهرجان ربيع النعيرية إلى مزيد من التميز والنجاح في تقديم فعاليات متنوعة لزوار المهرجان في الأعوام القادمة”.