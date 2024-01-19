أمير المنطقة الشرقية يُدشن إستراتيجية جمعية “قبس” الجديدة

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس أمناء جمعية “قبس” للقرآن والسنة والخطابة، اليوم (الخميس)، الاجتماع السادس لمجلس الأمناء بجامعة الملك فيصل، ودشّن سموه الخطة الإستراتيجية والتشغيلية للجمعية، إضافة لمنصة قبس الإلكترونية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الاحساء، ومعالي فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام مستشار خادم الحرمين الشريفين عضوٍ هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور صالح بن حميد، وعدد من أصحاب السمو والمعالي.

وقدّم صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن جلوي المشرف العام على جمعية “قبس” خلال كلمته في افتتاح الاجتماع، شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على الدعم الكبير الذي يقدمه للجمعية، منوهاً بدعم الحكومة الرشيدة التي مكنها من الاستمرار في تطوير عملها.

فيما قدّم رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور أحمد البوعلي شرحاً عن الخطة الإستراتيجية 2024 – 2027 ومنصة قبس الذي من المتوقع أن يكون لها أثر كبير في تطور العمل فنياً.

وأشار البوعلي إلى أنه بفضل الله بلغ عدد الدور 55 داراً و18 إجازة و101 حافظ وحافظة للقرآن الكريم، إضافة إلى 1145 مستفيداً من برامج الخطابة.

بعدها رعى سمو أمير المنطقة الشرقية توقيع العديد من الشراكات وتكريم الجهات الداعمة.