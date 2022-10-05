أمير تبوك: المملكة أصبحت وجهة عالمية لمختلف الأحداث الرياضية

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة أصدق معاني التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، بمناسبة فوز المملكة باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في تروجينا 2029.

وأكد سموه في تصريح صحفي بهذه المناسبة بأن المملكة أصبحت وجهة عالمية لمختلف الأحداث الرياضية ،واثبتت مقدرتها على استضافة أكبر الاحداث الدولية مضيفاً سموه بأن استضافة المملكة لهذا الحدث الكبير يضاف إلى سلسلة الإنجازات الكبيرة التي تحققت للرياضة السعودية في هذا العهد الزاهر وهو يجسد ما سخرته القيادة الرشيدة من دعم غير محدود للقطاع الرياضي وحرص ومتابعة ودعم سمو ولي العهد -حفظه الله -وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 .

كما قدَّمَ سموه التهنئة لسمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية وللرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر بمناسبة الفوز باستضافة هذا الحدث الكبير .