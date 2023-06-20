أمير تبوك: دعم واهتمام ولي العهد بموروث الإبل أحدث نقلة نوعية بعالمها

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أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بالدعم الكبير والرعاية الذي يحظى به نادي الإبل من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز المشرف العام على نادي الإبل -حفظه الله – وحرصه على الحفاظ على مورث المملكة الأصيل وتشجيع أهل الإبل ودعمهم للتمسك بموروثهم العريق للإبل وذلك من خلال إنشاء نادي الإبل الذي ترأسه الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين الذي غير أحوال الإبل نحو الأفضل و أحدث نقلةً نوعيةً في عالمها على مختلف الأصعدة والتي لمساها جميع ملاك الإبل، مشيراً سموه أن مهرجان “جادة الإبل” في تبوك يشكّل محطة رائدة في عالم المهرجانات، ومحط أنظار محبي وعشاق الإبل، مشيداً بما حققه من نجاح كبير ذاع صيته في مختلف مناطق المملكة ودول الخليج ، متمنياً أن يحقق مهرجان “جادة الإبل” الأهداف التي وُضِعَت له، بما يتواءم مع دعم القيادة وتطلعاتها لهذا الموروث الثقافي.

جاء ذلك خلال أستقبال سمو أمير منطقة تبوك بمكتبة بالإمارة اليوم, الرئيس التنفيذي لنادي الإبل المهندس رائد بن عبدالعزيز أبو زنادة ورئيس نادي قطر لمزاين الإبل حمد بن جابر العذبة, ومدير عام المهرجان العقيد سعود بن حثلين وعددا من أعضاء اللجان المنظمة لمهرجان جادة الإبل بتبوك.

وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالجميع، معرباً عن سعادته بالالتقاء بهم، متمنياً لهم التوفيق والنجاح وطيب الإقامة بالمنطقة منوهاً بالدعم السخي من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله – لتطوير قطاع الإبل في المملكة، وكل ما من شأنه تطوير اقتصاديات الثروة الحيوانية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030,، واطلع سمو أمير منطقة تبوك خلال الاستقبال على الفعاليات المقامة على أرض المهرجان التي تثري الثقافة المحليّة والعالميّة والإبل كموروث ، حيث يضم المهرجان منافسات متعدّدة في مزاينات الإبل بآليّةٍ جديد ومختلفة، واستحداث أشواط جديدة، كما شمل جملة من الأنشطة المصاحبة بين المناسبات التي تلبي احتياجات الأسر من السعوديين والمقيمين.

من جهته، أعرب المهندس أبو زنادة عن شكره لسمو امير منطقة تبوك على دعمه لأعمال مهرجان جادة الابل وعلى الجهود المبذولة من إمارة منطقة تبوك، والجهات الحكومية وتسخير جميع الإمكانات لإنجاح أعمالهم بالمهرجان , مشيراً إلى مهرجان جادة الابل بتبوك يعدّ الأول ضمن سلسلة مهرجانات في مناطق من المملكة، والتي ستكون تباعًا على مدار العام تحمل اسم “جادة الإبل”, وتهدف إلى إحداث حراك اقتصادي وتوسيع شريحة المتعاملين مع القطاع، وتنشيط حركة البيع والشراء ورفع القيم السوقية للإبل.

فيما أعرب رئيس نادي قطر لمزاين الإبل عن شكره لسمو أمير المنطقة على حفاوة الاستقبال, واهتمامه بقطاع الابل وحرصة على إبراز أهمية الإبل وارتباطها الوثيق بالهوية الخليجية والعربية.