أمير تبوك: كل ما ينشأ من مشروعات هو من أجل راحة المواطن والمواطنة

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بأن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – تؤكد على العمل على كافة المشروعات التي تخدم المواطن في حركته وفي تنقله وهذا المشروع سيخلق فارق كبيراً بالإضافة إلى مشاريع أخرى سيتم الأنتهاء منها خلال عيد الحج القادم، والتي هدفها الحرص على راحة المواطن والمواطنة قبل كل شيء، لأن كل مايعمل هو لهم.

موجهاً سموه الشكر لأمين المنطقة ولزملاءه على ماقاموا به من جهود.

جاء ذلك عقب وقوف سموه اليوم ميدانياً على عدد من المشروعات التنموية التي تنفذها أمانة المنطقة الجاري تنفيذها وكذلك التي تم الانتهاء منها مؤخراً بالمنطقة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله لمقر نفق تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الملك فهد, أحد المشروعات التي نفذتها أمانة المنطقة والذي تم الانتهاء منه، أمين منطقة تبوك المهندس حسام بن موفق اليوسف وعدد من قيادات الأمانة.

واستمع سموه لشرح موجز عن المشروعات التي نفذتها أمانة المنطقة ومنها مشروع نفق تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الملك فهد ومراحل إنشائه, حيث يعد النفق أحدث المشاريع التنموية في مدينة تبوك, والذي تم إنشاؤه بقيمة إجمالية تجاوزت الـ(186) مليون ريال ويبلغ طوله (1230 متراً) وبعرض يصل لـ (28 متراً) بعدد 6 حارات مرورية , ومسارات مرور علوية على جانبي النفق بعدد (3 مسارات مرور وحارة تخزين جانبية) لكل تجاه, إضافة إلى أرصفة وممرات مشاة على جانبي النفق, و نظاماً لتصريف مياه الأمطار داخل وخارج النفق , وإضاءة داخل النفق بـ 117 كشاف و48 عمود إنارة في الأعلى.

وأوضح أمين منطقة تبوك أن النفق سيساهم في تحرير الحركة المرورية وسيحد من الازدحام المروري ويخفض زمن التوقف إضافة إلى رفع مستوى السلامة المرورية وتسهيل الوصول الشامل والتنقل بشكل آمن بين كافة المنشآت والمرافق التجارية والخدمية المجاورة، مشيراً الى ان تصميم وتنفيذ واجهات وتشطيبات النفق تمت بما يتوافق مع الهوية العمرانية للمدينة، ليمثل تحفة معمارية في قلب المدينة.

وأكد المهندس اليوسف بأن الأمانة مستمرة في تنفيذ المشاريع التنموية والمميزة التي تهدف من خلالها لتطوير البنية التحتية وشبكة الطرق والرقي بجودة الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030, معرباً عن شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة على توجيهاته السديدة ورعايته الدائمة لمشاريع الأمانة بتبوك وفي كافة محافظات المنطقة.