أمير تبوك يبارك انطلاقة التجمع الصحي بالمنطقة

المناطق- تبوك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتب سموه بالأمارة اليوم مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي و الرئيس التنفيذي لتجمع تبوك الصحي الدكتور عبدالاله بن محمد الحديثي ، وفي بداية اللقاء بارك سموه انطلاقة التجمع الصحي بالمنطقة، كمقدم خدمات صحية.

وأكد سمو أمير منطقة تبوك على ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله – من عناية واهتمام بقطاع الصحة لتوفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، مشيراً إلى برنامج التحول الصحي الوطني أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030، التي أعطت الأولوية لرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.

من جهته أعرب الدكتور عبدالاله الحديثي ، عن شكره وامتنانه، باسمه واسم منسوبي التجمع، لسمو أمير منطقة تبوك ، على الدعم الكريم للتجمع منذ صدور الموافقة على إنشائه وحتى انطلاقته ، مشيراً أن التجمع يسعى وبشكل مستمر لتعزيز خدماته، ورفع كفاءتها، والانتقال إلى نموذج تشغيل يراعي أحدث المفاهيم في الإدارة الطبية.