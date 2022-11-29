أمير تبوك يتابع الحالة المطرية على مدن ومحافظات المنطقة

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تابع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة ما شهدته مدن ومحافظات المنطقة اليوم من أمطار خير وبركة تراوحت ما بين متوسطة إلى غزيرة ، سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب.

واطمأن سموه على الجهود المبذولة من جميع الإدارات ذات العلاقة, والإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص، وحث سموه الجميع على تكثيف الجهود بما يضمن السلامة للجميع بإذن الله، وتمنى سموه للأهالي أوقاتاً ممتعة في ظل الأجواء الممطرة، سائلاً المولى القدير أن يجعلها أمطار خيرٍ وبركةٍ وأن يعم نفعها البلاد والعباد.