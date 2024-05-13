أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة

المناطق_تبوك

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج بالمنطقة ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك ، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية ذات العلاقة ، اليوم ، اجتماع لجنة الحج وذلك بقاعة الاجتماعات بالإمارة.

وفي بداية الاجتماع أكد سمو أمير منطقة تبوك حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد – حفظهما الله-ومتابعة سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على تقديم أفضل الخدمات لخدمة ضيوف بيت الله الحرام وقال سموه إن خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة لنا جميعا في المملكة العربية السعودية وتشرفت هذه البلاد ولله الحمد بخدمة الحجاج والزائرين وقاصدي بيت الله الحرام ونوه سموه أمير منطقة تبوك بالجهود التي تبذلها لجنة الحج بالمنطقة التي تقدم جميع التسهيلات والخدمات والتي تأتي في ظل الإمكانات والتجهيزات والاستعدادات المعنية في مدينة الحجاج في منفذ حالة عمار بعد ذلك اطلع سموه على الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بكل إدارة مشاركة بأعمال الحج كما ناقش الاجتماع عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.