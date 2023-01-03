أمير تبوك يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان، في مكتب سموه بالإمارة اليوم ، اجتماع مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان وذلك بحضور اعضاء المجلس . وفي مستهل الاجتماع، رحب سموه بالجميع، منوهاً بدعم وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله- للتعليم بالمملكة، سواء التعليم العام أو الجامعي، مثنياً سموه على جهود أعضاء مجلس الأمناء بالجامعة، وكذلك إدارة الجامعة وما تم تحقيقه من إنجازات علمية وماوصلت اليه الجامعة من مكانة علمية متميزة ، مؤكداً سموه مواصلة العمل في سبيل تحقيق التميز الأكاديمي، وتعزيز خدمة المجتمع، واطلع سموه خلال الاجتماع على التقرير السنوي للجامعة ، والموافقة على اعتماد الطلبة المتوقع تخرجهم للعام الجامعي 2022- 2023م كذلك تمت الموافقة على اطلاق أربع برامج اكاديمية جديدة بالجامعة وهي برنامج بكالوريوس الهندسة الصناعية وبكالوريوس الهندسة الطبية وبكالوريوس الموارد البشرية وبكالوريوس إدارة التوريد وسلاسل الامداد ، بعد ذلك اطلع المجلس على ما تضمنه جدول أعمال الاجتماع، واتخذ المجلس بشأنها عدة قرارات.