أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لمرور المنطقة

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تَسلَّمَ صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، التقرير الإحصائي السنوي لإدارة مرور المنطقة للعام 2022م.

جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه بالإمارة اليوم ، مدير إدارة مرور المنطقة العميد علي بن مهذل القحطاني.

واستمع سموه لشرح من العميد القحطاني عما تضمنه التقرير من جهود وإنجازات إدارة المرور بالمنطقة ، والفعاليات والأنشطة التي نفذتها، مستعرضاً البرامج التوعوية الهادفة إلى توعية المجتمعات من مخاطر الحوادث المرورية، وضرورة التقيد بأنظمة المرور.

ونوه سمو أمير منطقة تبوك بجهود إدارة المرور بالمنطقة وما حظي به القطاع ضمن القطاعات الأمنية بالمملكة من تطور متواصل بفضل الله ثم بفضل دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- وبمتابعة وزير الداخلية.

مؤكداً سموه أهمية الدور الفاعل لرجل المرور في الحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال تطبيق الأنظمة المرورية.

من جهته قدم العميد القحطاني باسمه ونيابة عن منسوبي مرور المنطقة الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة تبوك على ما يلقاه جهاز المرور في المنطقة من دعم ومتابعة مستمرة من سموه ، التي انعكست على أداء وجودة العمل.