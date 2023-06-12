أمير تبوك يدشن أعمال جولة تطوير القطاع غير الربحي بالمنطقة

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, جولة تطوير القطاع غير الربحي بالمنطقة , التي ينفذها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم , نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجية بالمركز احمد بن محمد البدر والوفد المرافق له , بحضور رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بتبوك ممدوح بن شلال العنزي.

واستمع سموه خلال اللقاء الى شرح موجز عن جولة تطوير القطاع غير الربحي ، التي تهدف إلى التعريف بالمركز وخدماته في مجال التطوير، وتمكين المستهدفين من المعارف المتعلقة بمجالات التطوير، وخلق شراكات جديدة بين المعنيين، إضافة إلى تقديم الاستشارات في مجال ابتكار المبادرات لمواجهة تحديات الجمعيات الاهلية في المنطقة. وأكد سمو أمير المنطقة أن المملكة رائدة في العمل غير الربحي، وقد هيأت الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – البرامج والمبادرات المختلفة التي تسهم في زيادة فعالية وإسهام القطاع غير الربحي في المجتمع.

من جانبه قدم البدر شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه لأعمال المركز والمتابعة المستمرة من سموه لأعمال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والقطاع غير الربحي بالمنطقة .