أمير تبوك يدشّن حملة “عليكم بسنّتي” التوعوية

المناطق_تبوك

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم بمكتب سموه بالإمارة ، الحملة التوعوية التي ينفذها فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة تحت شعار “عليكم بسنتي”.

جاء ذلك خلال استقباله لمدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة خليل بن إبراهيم ضامري .

واستمع سموه إلى شرح عن الحملة التي تهدف إلى بيان أهمية سنّة النبي صلى الله عليه وسلم وترسيخها في النفوس، وإيضاح سبل التمسك والاعتصام بها، وأثرها في نفوس المجتمع، وتستمر لمدة 6 أشهر، تستهدف خلالها كل فئات المجتمع عبر برامج متنوعة، من الكلمات واللقاءات والجولات التوعوية الميدانية والنشر الرقمي وورش العمل وغيرها من الوسائل التوعوية.

ونوه سمو أمير المنطقة باهتمام القيادة الرشيدة – أيدها الله – بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مشيداً سموه بمثل هذه الحملات التوعوية لبيان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وترسيخها في النفوس متمنياً سموه للقائمين على هذه الحملة دوام التوفيق والنجاح في أعمالهم بدوره ثمن ضامري لسمو أمير تبوك , متابعته الدائمة لأعمال ونشاطات فرع الهيئة بالمنطقة.