أمير تبوك يرعى اللقاء السنوي للجمعيات الخيرية بالمنطقة “يوم البر”.. الإثنين القادم

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يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بعد غداً الإثنين ، بديوان الإمارة، اللقاء السنوي للجمعيات الخيرية العاملة بالمنطقة “يوم البر”.

ويهدف اللقاء إلى التكامل والتعاون بين الجمعيات الخيرية بالمنطقة وإيجاد وسائل الاستثمار وتنميتها بما يضمن الأداء الأمثل لتلك الجمعيات ووصول خدماتها للمستحقين.

ويشمل اللقاء على تدشين سمو أمير المنطقة لعدد من المبادرات لجهات مختلفة والتي تأتي تأكيدًا لحرص سموه المستمر للارتقاء ببرامج ومناشط الجمعيات الخيرية بالمنطقة،وتسهيل دورها لخدمة المستفيدين.

كما يشهد اللقاء تكريم سموه للجمعيات الفائزة بجائزة تبوك للعطاء في عامها الأول والتي سبق وأن أعلن عنها سموه العام الماضي والموجهة لمؤسسات القطاع غير الربحي، إيمانًا من سموه بالدور الفاعل للجمعيات في تنمية المجتمع كما يسلم سموه عدد من وحدات الإسكان التنموي للمستفيدين .