أمير تبوك يرعى جائزة سموه للتفوق العلمي والتميُّز في عامها الـ 36 الثلاثاء المقبل

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يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الثلاثاء المقبل ، حفل جائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميُّز في عامها الـ 36.

‏‎وسيكرم سموه المتميزين في مجالات الجائزة المختلفة التي تشمل: جائزة التميز في الخدمة المجتمعية، وجائزة التميز في الإبداع والابتكار، بالإضافة إلى جائزة التفوق العلمي.

وأوضح معالي رئيس جامعة تبوك رئيس اللجنة العليا للجائزة الدكتور عبد الله بن مفرح الذيابي أن جائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميز تحظى برعاية ودعم مادي ومعنوي من سمو أمير منطقة تبوك منذ انطلاق مسيرتها الممتدة لأكثر من 36 عاماً، حتى أصبحت واجهةً حضاريةً وثقافيةً مميزة لمنطقة تبوك، وحافزاً للتنافس بين الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والجامعي ومجالاً للتميز بين الأفراد والمؤسسات.