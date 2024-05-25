أمير تبوك يرعى حفل تكريم الدفعة 30 لخريجي مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية الثلاثاء المقبل

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يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك مساء الثلاثاء المقبل، حفل تكريم الدفعة 30 لخريجي وخريجات مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية لهذا العام، وذلك في قاعة الأمير فهد بن سلطان الثقافية بالمدارس.

وأعرب المشرف العام على مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بالمنطقة إبراهيم بن حسين العُمري، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات المدارس والطلاب والطالبات، عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على رعايته السنوية لحفل تكريم خريجي المدارس، وحرص سموه على مشاركة أبنائه وبناته فرحة تخرجهم من المرحلة الثانوية وانتقالهم إلى المرحلة الجامعية لمواصلة تميزهم وتفوقهم.

وأكّد أن المدارس أصبحت نموذجاً مميزاً لمدارس عصرية متقدمة، استفادت من التقنية الحديثة في تطبيق كل الطرق والأساليب الحديثة في التعليم، ولديها طاقم من المعلمين على مستوى عالٍ من التعليم والتدريب, انعكس أثره على الطلاب والطالبات, مشيراً إلى أن المدارس حصلت على جوائز عالمية في مختلف الأنشطة والمسابقات، من خلال مشاركة طلابها وطالباتها، وحصولهم على المراكز الأولى .