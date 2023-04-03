أمير تبوك يرعى حفل يوم البر السنوي ويسلم عدد من وحدات الإسكان التنموي

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بديوان الإمارة اليوم , اللقاء السنوي للجمعيات الخيرية العاملة بالمنطقة “يوم البر”.

وألقى رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بتبوك ممدوح العنزي كلمة في بداية الحفل المعد لهذه المناسبة أكد فيها تميز وتنوع في نمو القطاع الثالث بالمنطقة، مشيرًا إلى تقديم مجلس الجمعيات بتبوك العديد من البرامج والمبادرات لدعم الجمعيات الأهلية بالمنطقة وتسهيل دورها لخدمة المستفيدين، ورسم مسار تطويري مستقبلي للقطاع غير الربحي بالمنطقة , مشيداً بالدور الكبير والمميز لإمارة منطقة تبوك ممثلة بوحدة تطوير القطاع غير الربحي , معربًا عن شكره لسمو أمير المنطقة على الدعم والمتابعة المستمرة لأعمال مجلس الجمعيات الأهلية بتبوك, بعد ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئيًا عن إنجازات الجمعيات بمنطقة تبوك.

عقب ذلك دشن سمو أمير المنطقة الحملة التعريفية لمنصة اليوم العالمي للمسئولية الاجتماعية احدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وشاهد سموه والجميع عرض مرئي عن المنصة والتي تمثل فرصة للقطاع الخاص لإطلاق حملات ومبادرات تعكس التزامه بمسؤوليته الاجتماعية وتفاعلاً مع يوم المسؤولية الاجتماعية بالمملكة وتشجيع المنشآت على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية المملكة 2030.

كما دشن سمو الأمير فهد بن سلطان مبادرة تجديد الأثاث المستخدم ” تجديد” وهي احدى مبادرات مركز المبادرات بإمارة المنطقة وتهدف إلى حث المجتمع على التبرع بالأثاث والاجهزة المنزلية المستخدمة وعدم رميها، ليتم صيانتها وتجديدها من خلال تأهيل عدد من المتطوعات وتدريبهم على عدد من المهن الاساسية في الصيانة المنزلية ومن ثم اعادة توزيعها على الأسر المستفيدة من خلال الجمعيات الخيرية، وشاهد سموه عرض مرئي عن تلك المبادرة.

كما دشن سموه مبادرة ” حاضنة الجمعيات الناشئة” وهي مبادرة من مجلس الجمعيات الأهلية بتبوك وتهدف لدعم الجمعيات الناشئة وتوفير مقرات عمل لها لمدة عام، لتسهيل دور الجمعيات لأداء أعمالها، وشاهد سموه والحضور عرضا مرئياً عن تلك المبادرة وأهدافها ومميزاتها.

كما شاهد سموه عرض مرئي عن الإسكان التنموي، ليقوم سموه بعد ذلك بتسليم عدد من وحدات الإسكان التنموي للمستفيدين.

كما كرم سموه الجمعيات الفائزة بجائزة تبوك للعطاء وهي: الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بمنطقة تبوك في فرع الجائزة للمبادرات النوعية والجمعية الخيرية للتنمية الأسرية في فرع الجائزة للتميز المؤسسي والجمعية الخيرية بحقل في فرع الجائزة للاستدامة المالية , وكذلك كرم سموه أعضاء لجان تحكيم الجائزة، عقب ذلك تسلم سمو أمير المنطقة درعًا تذكاريًا من رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بتبوك, بهذه المناسبة , وكذلك من مدير فرع وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة منيف الحربي بمناسبة اليوم العالمي للمسئولية الاجتماعية.

وقال سموه في تصريح في ختام الحفل: هذا يوم مبارك في شهر مبارك، وأيام مباركة ، وفي البداية نسأل الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم، وأحيي الإخوان والأخوات الذين قاموا بهذا الجهد المميز في العمل الخيري بهذه المنطقة.

وأضاف سموه قائلاً : وماشهدناه اليوم هو حصاد عام كامل من العمل، وليس بغريب على المملكة العربية السعودية أن تكون رائدة في العمل الخيري ، لأن أساس المملكة هو الشريعة الإسلامية والتقيد بها في كل أمورها، وبالتالي ديننا يحثنا على العمل الخيري والمساهمة فيه بكل الإمكانيات، والحمد الله مايقوم به أبناء الشعب السعودي وبناته شيء مشرف في هذا العمل، و كانت قيادة هذه البلاد ممثلةً بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – قد بدأوا هذا الشهر بتبرع سخي لمنصة جود الإسكان، الأمر الذي أعطى دافع للجميع للمساهمة في العمل الخيري.مشيداً سموه بدور المراءه السعوديه والتي اصبحت واجهة مشرفة لبلادها وشريكاً في تنمية الوطن وكذلك دورها الفاعل والهام في العمل الخيري . وفي الختام سأل سموه الله أن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان، وأن يعيد علينا هذا الشهر بالخير والبركة، وأن يحفظ هذه البلاد وأهلها.