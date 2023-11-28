أمير تبوك يرفع التهنئة للقيادة الحكيمة بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030

المناطق- تبوك

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة أصدق معاني التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، بمناسبة فوز المملكة العربية السعودية بإستضافة ” معرض إكسبو 2030 ” بمدينة الرياض.

وأكد سموه في تصريح صحفي بهذه المناسبة : بأن فوز المملكة بإستضافة ” معرض إكسبو 2030 ” يأتي تجسيداً للرؤى الحكيمة والنظرة المستقبلية لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وتأكيد للدور الريادي والمكانة الرفيعة للمملكة العربية السعودية إقليمياً ودولياً ، مشيراً سموه بأن المملكة أصبحت وجهة عالمية لمختلف الأحداث مضيفاً سموه بأن استضافة المملكة لهذا الحدث الكبير يضاف إلى سلسلة الإنجازات الكبيرة التي تحققت للمملكة في هذا العهد الزاهر عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله –

وأوضح سمو أمير منطقة تبوك بأن فوز المملكة بالتنظيم سوف يشكل فرصة لإظهار التنوع الحضاري والفريد الذي تحتضنه كافة مدن ومناطق المملكة بالإضافة إلى القيمة التي سوف يضيفها المعرض للاقتصاد السعودي والتي سوف تعود بإذن الله بالنفع والفائدة للوطن والمواطن .

وفي ختام تصريحه سأل سموه المولى -سبحانه- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعز هذا الوطن ويديم أمنه واستقراره وازدهاره.