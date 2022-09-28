أمير تبوك يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء .

وقال سموه في برقية رفعها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ :” يشرفني – يا مولاي – بمناسبة صدور أمركم الكريم بأن يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء، أن أرفع لكم – أيدكم الله ـ باسمي ونيابة عن أهالي منطقة تبوك وافر التقدير وصادق العرفان عن الرؤية الحكيمة والثاقبة التي تأتي تجسيداً لحرصكم – رعاكم الله – على كل ما يدعم كيان الدولة، ويعزز وحدتها ولحمتها الوطنية؛ لتواصل رسالتها العظيمة في ظل قيادتكم الحكيمة، مبتهلين للمولى القدير أن يمدكم بعونه وتوفيقه، والله يحفظكم ويرعاكم .

كما رفع سمو أمير منطقة تبوك ببرقية مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء, جاء فيها : يشرفني أن أرفع لسموكم باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك صادق مشاعر التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموكم -حفظكم الله- رئيساً لمجلس الوزراء، وإذ نبارك لكم هذه الثقة الغالية الكريمة التي أنتم أهل لها، فإننا نسأل المولى القدير أن يمدكم بعونه وتوفيقه لمزيد من البذل والعطاء لخدمة الدين والمليك والوطن في ظل القيادة الحكيمة لمولاي خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله-، والله يحفظكم ويرعاكم .