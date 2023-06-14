أمير تبوك يستقبل أعضاء اللجان المنظمة وملاك الإبل المشاركين في مهرجان جادة الإبل

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك اليوم , أعضاء اللجان المنظمة وملاك الإبل من مختلف مناطق المملكة المشاركين في مهرجان جادة الإبل بتبوك , بحضور صاحب السمو الأمير خالد بن سلمان بن محمد آل سعود رئيس لجان التحكيم بمهرجان جادة الإبل بتبوك وذلك بالقصر الحكومي بتبوك.

وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالجميع ، معرباً عن سعادته بالالتقاء بهم متمنياً لهم التوفيق والنجاح وطيب الإقامة بالمنطقة ، ونوه سمو أمير منطقة تبوك بالدعم السخي من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين لتطوير قطاع الإبل في المملكة، وكل ما من شأنه تطوير اقتصاديات الثروة الحيوانية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

مشيراً سموه إلى الدعم الكبير والرعاية الذي يحظى به نادي الإبل من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز المشرف العام على نادي الإبل -أيده الله – وحرصه على الحفاظ على مورث المملكة الأصيل وتشجيع أهل الإبل ودعمهم للتمسك بموروثهم العريق للإبل التي وحّد الملك عبدالعزيز، رحمه الله، المملكة على ظهورها. مثنياً سموه على الجهود التي يبذلها رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين لتطوير نشاط الإبل ومٌلاك الإبل وإبراز الإرث التاريخي للمملكة ودعم هذا الموروث من خلال الأنشطة المرتبطة للإبل اقتصادياً وترفيهياً . مؤكداً سموه على دعم جميع أنشطة النادي والمهرجان من قبل إمارة المنطقة، والجهات الحكومية ومن سموه شخصياً وتسخير جميع الإمكانات لإنجاح أعمالهم . سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .

بعد ذلك تناول الجميع طعام الغداء الذي أقامه سموه تكريماً لهم .

من جانبهم أعرب أعضاء اللجان المنظمة وملاك الإبل المشاركين في مهرجان جادة الإبل بتبوك عن شكرهم وامتنانهم لسمو أمير منطقة تبوك على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وعلى دعمه لأنشطة النادي.

حضر الاستقبال رؤساء المحاكم والمواطنين ومديرو الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنطقة.