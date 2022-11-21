أمير تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع تبوك الصحي 

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبه اليوم, الرئيس التنفيذي لتجمع تبوك الصحي الدكتور عبدالاله بن محمد الحديثي, بمناسبة تعيينه رئيساً للتجمّع الصحي بالمنطقة, يرافقه المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي.

وهنأ سمو أمير المنطقة في بداية اللقاء الدكتور الحديثي بمناسبة تعيينه، راجياً له التوفيق والسداد في خدمة القطاع الصحي بالمنطقة، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين ورفع الكفاءة التشغيلية والتكامل في خدمات المنشآت الصحية , منوهاً سموه بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – للقطاع الصحي بالمملكة.

كما استعرض اللقاء المرحلة القادمة للخدمات الصحية بالمنطقة بعد أن وافقت وزارة الصحة على البدء ببرنامج التحول الصحي في المنطقة انطلاقاً من رؤية المملكة 2030. ، مشيداً سموه بتجربة التجمعات الصحية ودورها في التنظيم والتطوير ورفع كفاءة الأداء بما يرفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.

من جهته أعرب الدكتور الحديثي ، عن شكره وامتنانه، باسمه واسم منسوبي التجمع، لسمو أمير منطقة تبوك ، على الدعم الكريم للتجمع منذ صدور الموافقة على إنشائه، مشيراً أن التجمع يسعى وبشكل مستمر لتعزيز خدماته، ورفع كفاءتها، والانتقال إلى نموذج تشغيل يراعي أحدث المفاهيم في الإدارة الطبية.