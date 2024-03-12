أمير تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة نيوم

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر . وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالمهندس نظمي النصر، واطلع سموه خلال اللقاء على تقرير عن آخر المستجدات في مشروع نيوم ، ونوه الأمير فهد بن سلطان بالدعم الكبير الذي يلقاه مشروع نيوم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتوجيه والمتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- .

مشيراً سموه إلى ما ستوفره مشروعات رؤية المملكة 2030 بالمنطقة (نيوم، البحر الأحمر ، أمالا) من فرص وظيفية واستثمارية وتدريبية لأبناء الوطن بشكل عام، وأبناء وبنات منطقة تبوك بشكل خاص وبما يعود بالنفع على الوطن والمواطن

من جهته أعرب الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على ما يقدمه سموه من دعم وتسخير كافة الإمكانيات لنجاح أعمال نيوم