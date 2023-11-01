أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية سنغافورة لدى المملكة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة اليوم، القنصل العام لجمهورية سنغافورة لدى المملكة تشاندرا كومار, الذي يزور المنطقة حالياً.

وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالقنصل السنغافوري والوفد المرافق له , متمنياً لهم طيب الإقامة بالمنطقة, وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه أعرب القنصل تشاندرا كومار عن سعادته بلقاء سمو أمير منطقة تبوك، مشيداً بما شاهده في منطقة تبوك من تطور تنموي شمل جميع المجالات الحيوية.

وفي نهاية الاستقبال تسلّم سمو أمير منطقة تبوك هدية تذكارية من القنصل السنغافوري.